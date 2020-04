Coronavirus, la quarantena fa impennare il cyberbullismo: alla Fondazione Carolina segnalazioni 6 volte tanto la media (Di martedì 14 aprile 2020) Con la didattica a distanza aumenta il tempo trascorso in rete da parte di bambini e ragazzi e crescono anche gli episodi di cyberbullismo. A lanciare l’allarme è la Fondazione Carolina che raccoglie il messaggio di Carolina Picchio, la ragazza che nel 2013 si suicidò a 14 anni dopo la diffusione in rete di alcune sue immagini intime. Solo a marzo sono giunte all’organizzazione 278 segnalazioni di episodi legati all’uso distorto delle rete a fronte di una media di 50 mensili. Si tratta di casi che riguardano atti di cyberbullismo tra i ragazzi, ma anche nei confronti degli insegnanti. In particolare alla Fondazione sono arrivati 145 (52%) segnalazioni in cui le vittime sono gli studenti: si tratta di condivisioni di foto personali, insulti sui gruppi WhtasApp. Altre 74 (27%) telefonate sono arrivate per fatti che riguardano i docenti: stiamo parlando di ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - la quarantena di 14 giorni : per quanto si resta infetti?

