Coronavirus | la procura di Messina indaga sul corteo funebre per il fratello del boss Pd

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 aprile 2020) Ilche ha accompagnato il feretro di Rosario Sparacio,del più noto Luigi, numero uno della mafia messinese a fine anni ’90 (e poi collaboratore di giustizia), è adesso sotto la lente d’ingrandimento della polizia. Coordinati dalladi, guidata da Maurizio De Lucia, che sull’accaduto ha aperto un’inchiesta, gli agenti della Mobile stanno passando al vaglio foto e immagini acquisite dalle telecamere piazzate lungo la via che costeggia il cimitero. Illeciti amministrativi, per avere violato le disposizioni del governo sul, ma non solo: al vaglio dei poliziotti anche profili penali. Le indagini proseguono in questi giorni a tamburo battente, infatti, per verificare se nel gruppo di persone (almeno una quarantina) che ha seguito il carrolo scorso sabato, ci fossero persone soggette a quarantena ...