Coronavirus, la mappa del contagio nel mondo in tempo reale (Di martedì 14 aprile 2020) La mappa del Coronavirus nel mondo mostra in tempo (quasi) reale la diffusione del virus in tutto il pianeta. Dalla Cina all'Italia, dove attualmente il numero dei contagi tocca quota oltre 162.488 casi, il sito viene aggiornato costantemente ed è stato realizzato dagli ingegneri informatici del Center for Systems Science and Engineering (CSSE) dell'Università Johns Hopkins (Stati Uniti). Leggi su fanpage Coronavirus in Italia - la mappa dei contagi regione per regione

Coronavirus - 602 morti e 2.972 casi in più : curva in discesa - ma meno tamponi. Calano terapie intensive e ricoveri MAPPA

Coronavirus, il virologo Crisanti: "Serve la mappa degli infetti reali per la fase 2"

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mappa Covid-19, mappa contagio regione per regione: in Piemonte e Liguria boom di nuovi casi Il Messaggero Salute È una Pasqua di lutto con sei nuovi decessi, due arrivavano dall’ospedale di Cento

Le altre due vittime di coronavirus decedute il giorno di Pasqua sono rispettivamente di Mirabello e Codifiume. La prima è una 83enne morta all’ospedale del Delta all’1 di notte in reparto Covid+, ...

Coronavirus, test sierologici per conto della Regione Toscana

“E’ bene ribadire – sottolinea Rossi - che non esistono al momento strumenti assoluti che possono risolvere la diagnostica di un caso nuovo e complesso come quello della diffusione del coronavirus. La ...

