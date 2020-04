Coronavirus: la direzione sanitaria dell’Asl Napoli 2 Nord affiancherà quella dell’ospedale S. M. delle Grazie (Di martedì 14 aprile 2020) Il direttore sanitario dell’Asl Napoli 2 Nord, la dottoressa Monica Vanni affiancherà la direzione sanitaria dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Tale misura, ha fatto sapere l’Asl in una nota, è stata adottata per “garantire in tempi rapidi la gestione dei controlli sanitari in corso sul personale, permettere la sanificazione dei reparti e garantire al meglio e nella massima sicurezza la totale riapertura del Pronto soccorso. Attualmente sono già stati effettuati 380 tamponi sul personale in servizio, mentre altri sono in corso di effettuazione; in 23 casi si sono avuti riscontri positivi al Covid19. Si tratta, di fatto, del maggior numero di tamponi effettuati in Campania su una piccola comunità lavorativa ad alto rischio quale è quella del personale ospedaliero”. Al fine di verificare l’efficacia ... Leggi su ildenaro Coronavirus : Conte - ‘prospettiva eurobond c’è - lavoriamo in questa direzione’

Coronavirus : direzione Si on line - ‘accordo con sindacati su aziende - misure per precari’ (Di martedì 14 aprile 2020) Il direttore sanitario dell’Asl, la dottoressa Monica Vanni affiancherà ladell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Tale misura, ha fatto sapere l’Asl in una nota, è stata adottata per “garantire in tempi rapidi la gestione dei controlli sanitari in corso sul personale, permettere la sanificazione dei reparti e garantire al meglio e nella massima sicurezza la totale riapertura del Pronto soccorso. Attualmente sono già stati effettuati 380 tamponi sul personale in servizio, mentre altri sono in corso di effettuazione; in 23 casi si sono avuti riscontri positivi al Covid19. Si tratta, di fatto, del maggior numero di tamponi effettuati in Campania su una piccola comunità lavorativa ad alto rischio quale èdel personale ospedaliero”. Al fine di verificare l’efficacia ...

Caso Santa Maria delle Grazie, 23 positivi al Coronavirus su 380 tamponi fatti nell'ospedale di Pozzuoli. Da domani attivo il reparto di degenza Covid

Il Direttore Sanitario dell’ASL Napoli 2 Nord, la dottoressa Monica Vanni, è da oggi al lavoro a Pozzuoli per affiancare la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie. Tale misura è ...

