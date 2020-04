CORONAVIRUS ITALIANI IN VACANZA? Ecco come | box in plexiglass per il distanziamento

virginiaraggi : Questo è un omaggio a tutti coloro che lottano contro il coronavirus, un pensiero a tutti i nostri cari. Dalla terr… - repubblica : Coronavirus, gli italiani sono rimasti a casa. Su 795.000 controllati nel weekend, sanzioni solo per il cinque per… - LaStampa : “Coronavirus, 8 italiani su 10 vogliono comprare solo prodotti nazionali per sostenere l’economia” - Juri30563025 : RT @GiorgiaMeloni: Mentre gli italiani rimangono (giustamente) a casa per isolare il #Coronavirus, a Portopalo di Capo Passero (Siracusa) d… - AngeloTani : [@mafaldina88??] I soliti buonisti di sinistra,e gli italiani costretti alla #quarantena #Bergamo #CoronaVirus -

CORONAVIRUS ITALIANI Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : CORONAVIRUS ITALIANI