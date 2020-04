Coronavirus Italia: diretta Conferenza Stampa 14 aprile – VIDEO (Di martedì 14 aprile 2020) Alle 18.00 la Conferenza Stampa giornaliera con i dati della Protezione Civile sulla diffusione del Coronavirus in Italia del 14 aprile. Migliora sensibilmente la situazione Coronavirus in Italia: anche oggi si registrano numeri migliori rispetto alle 24 ore precedenti. Alle 18.00 la Conferenza Stampa della Protezione Civile. Leggi anche –> Coronavirus, ha record di multe: … L'articolo Coronavirus Italia: diretta Conferenza Stampa 14 aprile – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Sondaggi politici Ipsos : coronavirus - per gli italiani Regioni meglio di Roma

Coronavirus : Animalisti Italiani acquista cibo per gli animali e lo dona alle famiglie in difficoltà

