Coronavirus Italia | continua il calo dei ricoveri nelle terapie intensive I morti sono 602

Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha tenuto la consueta conferenza stampa per l'aggiornamento sui dati dell'epidemia in Italia. Prosegue il calo di pressione sugli ospedali. nelle terapie intensive si liberano altri 74 posti. I positivi sono oggi +675, in netto calo rispetto a ieri, quando erano stati circa il doppio. I morti, invece aumentano. Ieri i decessi erano stati 566. In 24 ore si sono registrate altre 602 vittime del virus. Il numero delle vittime scende invece in Lombardia, anche se di poco. Ieri i morti erano stati 280, oggi se ne registrano 241. I positivi aumentano di +1012.

