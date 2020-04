Coronavirus, Irpinia, Air Mobilità: Sui nostri pullman soltanto chi indossa la mascherina (Di martedì 14 aprile 2020) Per accedere a bordo dei pullman dell’Air Mobilità sarà obbligatoria l’adozione dei dispositivi di protezione individuale. Lo annuncia, in una nota, la società di trasporto irpina che assicura i collegamenti oltre che ad Avellino anche con 102 comuni della provincia di Avellino, con Napoli, Benevento, Caserta, Salerno – Università di Fisciano (linee interprovinciali), con Roma, Foggia e Campobasso (linee interregionali) sarà obbligatoria l’adozione dei dispositivi di protezione individuale). La vendita dei biglietti a bordo resta sospesa, continua la nota della società di trasporto, e i ticket vanno acquistati presso le rivendite a terra. La salita e la discesa dei passeggeri, inoltre, resta limitata alla porta centrale e posteriore dell’autobus. Va mantenuta la distanza tra le persone di almeno un metro alle ... Leggi su ildenaro CORONAVIRUS AL SUD/ De Luca vince (per ora) ma rischia un effetto-Irpinia 1980

Coronavirus : in Irpinia nuova “zona rossa” - si temono 200 contagiati

