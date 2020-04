Coronavirus, Intesa Sanpaolo: illuminazione tricolore per la facciata della sede di via Toledo (Di martedì 14 aprile 2020) Da alcune sere il secondo piano della sede napoletana di Intesa Sanpaolo in via Toledo si illumina con i colori della bandiera italiana. L’iniziativa proseguirà anche nei prossimi giorni per trasmettere un messaggio di incoraggiamento e vicinanza. L’edificio che “veste” il tricolore sarà visibile nelle ore serali, dalle 20 alle 24 circa, e al mattino presto, dalle 5 alle 8. La facciata di Palazzo Piacentini si accenderà di verde, bianco e rosso, grazie all’impiego di alcuni proiettori led a basso impatto ambientale, posizionati nella fascia già destinata all’illuminazione di sicurezza. L’emergenza Covid-19 vede il Gruppo Intesa Sanpaolo tra i principali contributori nel contrasto alla pandemia e nel sostegno a persone, imprese e territori. La Banca ha donato 100 milioni di euro per cure ed ospedali attraverso un ... Leggi su ildenaro Coronavirus - Germania : raggiunto risultato cruciale - mettere in atto intesa per Italia e Spagna

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Intesa su un documento dell’Eurogruppo

EUROGRUPPO, INTESA A CINQUE SUL PACCHETTO ECONOMICO ANTI-CRISI: "SÌ AL MES CON CONDIZIONI PIÙ L…
Italia, Francia, Spagna, Germania e Olanda hanno negoziato una bozza di compromesso.

Proprio di Covid-19 intesa come malattia non solo respiratoria ma sistemica e quindi dei danni da essa provocati a cuore, reni, fegato e altri organi vitali si parlerà questa sera su 12 Tv Parma a ...

Coronavirus a Bari, attivata la consulenza telefonica con i medici

Ieri l’approvazione da parte della giunta comunale del protocollo d’intesa, che nasce dalla volontà di offrire alla comunità un servizio di assistenza qualificata domiciliare telefonica, capace di ...

