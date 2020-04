Coronavirus, infettivologa sanzionata: “La Finanza mi ha fatto ripartire l’auto, ma la Polizia mi ha multata 150 metri dopo” (Di martedì 14 aprile 2020) “Buonasera, sono la Dottoressa Anna D’Angelillo, medico in formazione specialistica presso il reparto di malattie infettive del Policlinico Gemelli, quotidianamente impegnata nell’assistenza ai pazienti affetti da Covid-19.Accortami che la macchina non partiva ho pensato di approfittare di un giorno non lavorativo per recuperare dei cavi da un mio collega e far ripartire la macchina. Sono stata aiutata dalla guardia di Finanza per mettere in moto l’auto, per poi essere multata 150 metri dopo dalla polizia nonostante abbia cercato più volte di chiarire la situazione.Questi 533 euro li scaleró dalla mia busta paga, già ridicola di fronte agli straordinari, ai rischi e e ai sacrifici di questi mesi.” La vicenda è stata raccontata da Flavia Perina attraverso il proprio profilo Facebook. L’ex direttrice del Secolo ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - infettivologa : “L’utilizzo del farmaco Tocilizumab sta dando risultati”

Coronavirus - infettivologa : “Le mascherine servono. Se le indossassero tutti - il virus non si diffonderebbe”

Coronavirus - l’infettivologa : “Fare più tamponi possibili - serve a contenere l’epidemia” (Di martedì 14 aprile 2020) “Buonasera, sono la Dottoressa Anna D’Angelillo, medico in formazione specialistica presso il reparto di malattie infettive del Policlinico Gemelli, quotidianamente impegnata nell’assistenza ai pazienti affetti da Covid-19.Accortami che la macchina non partiva ho pensato di approfittare di un giorno non lavorativo per recuperare dei cavi da un mio collega e farla macchina. Sono stata aiutata dalla guardia diper mettere in moto l’auto, per poi essere multata 150 metri dopo dalla polizia nonostante abbia cercato più volte di chiarire la situazione.Questi 533 euro li scaleró dalla mia busta paga, già ridicola di fronte agli straordinari, ai rischi e e ai sacrifici di questi mesi.” La vicenda è stata raccontata da Flavia Perina attraverso il proprio profilo Facebook. L’ex direttrice del Secolo ...

Corriere : Infettivologa con auto in panne, la Finanza l’aiuta a ripartire: dopo 150 metri multata dalla polizia - ferrariant : Infettivologa con auto in panne, la Finanza l’aiuta a ripartire: dopo 150 metri multata dalla polizia - rcross_65 : RT @Corriere: Infettivologa con auto in panne, la Finanza l’aiuta a ripartire: dopo 150 metri multat... - ArchilocoFe1983 : Coronavirus, infettivologa multata dalla polizia: 150 metri prima la Finanza le aveva fatto ripartire l’auto... Ma… - previste : Quando l’idiozia prevale sulla ragione: Infettivologa con auto in panne, la Finanza l’aiuta a ripartire: dopo 150 m… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus infettivologa Coronavirus, infettivologa multata dalla polizia: 150 metri prima la Finanza le aveva fatto ripartire l’auto Corriere della Sera Coronavirus, infettivologa multata dalla polizia: 150 metri prima la Finanza le aveva fatto ripartire l’auto

«Buonasera, sono la dottoressa Anna D’Angelillo, medico in formazione specialistica presso il reparto di malattie infettive del Policlinico Gemelli (a Roma, ndr), quotidianamente impegnata ...

Coronavirus cambia il talk show. Guida Floris ma la star è Ilaria Capua

Ma tanti altri, oltre alla Capua, stanno cambiando il linguaggio della televisione al tempo del coronavirus. A incominciare dallo staff del Comitato tecnico ... Come il giovane primario di ...

«Buonasera, sono la dottoressa Anna D’Angelillo, medico in formazione specialistica presso il reparto di malattie infettive del Policlinico Gemelli (a Roma, ndr), quotidianamente impegnata ...Ma tanti altri, oltre alla Capua, stanno cambiando il linguaggio della televisione al tempo del coronavirus. A incominciare dallo staff del Comitato tecnico ... Come il giovane primario di ...