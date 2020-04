Coronavirus, in Spagna superate le 18mila vittime. Negli Usa Trump frena sulle riaperture in ordine sparso. In Cina zero morti in un giorno, 86 nuovi casi importati (Di martedì 14 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSono quasi 2 milioni i contagi di Coronavirus nel mondo, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. I casi al momento sono 1.920.610, con gli Stati Uniti primi tra i Paesi più colpiti con 582.607 casi, seguiti dalla Spagna con 170.099 e l’Italia con 159.516. Le vittime a livello globale sono state finora 119.687, di quesi 23.604 sono Negli Stati Uniti, 20.465 in Italia, 17.756 in Spagna e 14.967 in Francia. Spagna, superati i 18.000 decessi EPA/DANIEL PEREZ Un uomo di passaggio a Malaga, in Spagna, 11 aprile 2020Hanno superato quota 18.000 le vittime del Coronavirus in Spagna. Secondo l’ultimo bollettino delle autorità sanitarie spagnole i morti nelle ultime 24 ore sono stati 567. Il numero di persone contagiate è invece pari a 172.541. Il Paese iberico si pone ... Leggi su open.online Coronavirus – Nel mondo più di 120 mila morti. In Spagna oltre 18mila. Uk “estenderà le misure fino al 7 maggio”. Turchia - maxi-amnistia per 90mila detenuti

Coronavirus nel mondo : Spagna pronta a ripartire - in Svezia peggiora la situazione

Coronavirus Spagna : 17.756 morti - 170.099 casi/ Governo consegna 10 mln di mascherine (Di martedì 14 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSono quasi 2 milioni i contagi dinel mondo, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. I casi al momento sono 1.920.610, con gli Stati Uniti primi tra i Paesi più colpiti con 582.607 casi, seguiti dallacon 170.099 e l’Italia con 159.516. Lea livello globale sono state finora 119.687, di quesi 23.604 sonoStati Uniti, 20.465 in Italia, 17.756 ine 14.967 in Francia., superati i 18.000 decessi EPA/DANIEL PEREZ Un uomo di passaggio a Malaga, in, 11 aprile 2020Hanno superato quota 18.000 ledelin. Secondo l’ultimo bollettino delle autorità sanitarie spagnole i morti nelle ultime 24 ore sono stati 567. Il numero di persone contagiate è invece pari a 172.541. Il Paese iberico si pone ...

Corriere : In Spagna la «Fase 2» inizia oggi: riaprono cantieri e fabbriche - Corriere : In Spagna la «Fase 2» inizia oggi: riaprono cantieri e fabbriche - Adnkronos : #Coronavirus, in #Spagna centinaia di migliaia di persone tornano al lavoro - AMOREGRANDEE : RT @AMOREGRANDEE: Stanno programmando tutti la #Fase2... In #Francia riaprono le scuole In #Spagna riaprono i cantieri IN ITALIA SI PI… - m_spagna : RT @nonfaretardi: Voi non immaginate nemmeno cosa voglia dire essere lombardi oggi. Resistere e sopportare, non solo il coronavirus, questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Spagna Coronavirus, due milioni di casi nel mondo. In Spagna superati i 18mila morti La Stampa Superbike, cancellate per il Covid le tappa di Imola, Aragon e Misano

A causa dell'emergenza coronavirus il calendario del campionato del mondo Motul ... pista del MotorLand Aragon dal 22 al 24 maggio si svolgerà invece sul circuito spagnolo dal 28 al 30 agosto. Il ...

Coronavirus, diretta: Spagna, 567 vittime in 24 ore. A New York oltre 10.000 vittime

Coronavirus, si allunga il bilancio delle vittime della pandemia da Covid19 nel mondo: ad oggi sono oltre 120mila i morti a causa del nuovo coronavirus. È quanto emerge ...

A causa dell'emergenza coronavirus il calendario del campionato del mondo Motul ... pista del MotorLand Aragon dal 22 al 24 maggio si svolgerà invece sul circuito spagnolo dal 28 al 30 agosto. Il ...Coronavirus, si allunga il bilancio delle vittime della pandemia da Covid19 nel mondo: ad oggi sono oltre 120mila i morti a causa del nuovo coronavirus. È quanto emerge ...