Coronavirus in Olanda: secondo il governo se non si mostrano sintomi dopo 24 ore si è guariti dal Covid-19 (Di martedì 14 aprile 2020) Coronavirus in Olanda: secondo il governo se non si mostrano sintomi dopo 24 ore si è guariti dal Covid-19 “Se non si mostrano sintomi dopo 24 ore si è guariti dal Coronavirus”: la colossale fake news arriva dall’Olanda e, cosa ancor più grave, a pubblicarla è nientemeno che il sito ufficiale del governo dei Paesi Bassi. La sconcertante affermazione è presente nelle Faq del governo olandese sull’epidemia di Covid-19. Alla domanda “Penso di avere il Coronavirus. Cosa devo fare?” infatti la risposta è la seguente: “Se ti senti meglio e non hai sintomi per 24 ore, ti sei ripreso. Non puoi più infettare gli altri”. Un’affermazione che viene ribadita in un capitolo dedicato a un’eventuale quarantena che coinvolga una famiglia. “Tutti i membri di un nucleo familiare devono ... Leggi su tpi Coronavirus | sconcerto dall’Olanda | “Senza sintomi dopo 24 ore? Siete guariti”

