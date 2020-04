Coronavirus in Italia, il bollettino della Protezione civile di oggi, martedì 14 aprile (Di martedì 14 aprile 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 14 aprile: morti, contagi, guariti Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha fornito anche oggi, martedì 14 aprile 2020, nella consueta conferenza stampa delle ore 18 i dati relativi all’epidemia di Coronavirus in Italia contenuti nell’ultimo bollettino. Questi i nuovi dati aggiornati letti da Borrelli. A oggi, il bilancio del Covid-19 nel nostro Paese è di 104.291 attualmente positivi (ieri erano 103.616, +675), 21.067 morti (ieri 20.465, +602) e 37.130 guariti (ieri 35.435, +1.695). Il numero dei casi totali ammonta dunque a 162.488 (ieri 159.516, +2.972). In isolamento domiciliare ci sono invece 73.094 persone (ieri 72.333, +761); in terapia intensiva ci sono oggi 3.186 pazienti (ieri 3.260, -74); i ricoverati con sintomi sono invece ... Leggi su tpi Coronavirus - 104.291 contagi e 21.067 morti in Italia : numeri in calo – DIRETTA

