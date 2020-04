Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 aprile 2020, 162.488 casi (Di martedì 14 aprile 2020) Il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha appena dato lettura dei dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia alla data odierna. I numeri sono molto positivi e non fanno che confermare la tendenza che da diversi giorni contraddistingue il nostro Paese. Basti pensare che in 24 ore si sono aggiunti soltanto 675 casi di persone positive. Fino a ieri questo numero era pari al doppio. Ecco, nel dettaglio, di cosa stiamo parlando. Il Coronavirus in Italia, calano positivi e pressione sanitaria Il numero di positivi al Coronavirus attualmente presenti in Italia sono in totale 104.291. L’incremento, come anticipato, è tra i più bassi mai registrati dall’inizio dell’emergenza, essendo pari a soli 675 soggetti. Di questo totale, il 70% dei pazienti si sta curando al proprio domicilio senza sintomi o con sintomi lievi. Si tratta di 73.094 ... Leggi su kontrokultura Coronavirus - in Italia 162.488 contagiati totali : 21.067 deceduti e 37.130 guariti. FOTO

Coronavirus e cocktail bar italiani – La prima indagine con i numeri della crisi

