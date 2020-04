Coronavirus – In Germania oltre 125mila contagi. Trump minaccia di silurare Fauci poi rettifica: “Persona meravigliosa”. Coalizione Oms per vaccino. Cina, ricompense a chi cattura chi attraversa il confine con la Russia (Di martedì 14 aprile 2020) Il contagio negli Stati Uniti continua a registrare numeri in ascesa, anche se migliori rispetto alle previsioni. Ieri sono stati 1.509 i morti per Coronavirus in 24 ore, per un totale di 23.529. Lo stato di New York, epicentro dell’epidemia negli Usa, ha superato le 10.000 vittime per Covid-19. Trump ha annunciato che l’amministrazione sta mettendo a punto un piano per fare ripartire il Paese, mentre sui media prevalgono le polemiche tra la Casa Bianca e Anthony Fauci, il virologo della task force Usa che ha orientato le scelte di isolamento nel Paese. L’esperto, parlando alla Cnn, aveva detto che “ovviamente, si potrebbe logicamente dire che se avessimo iniziato la mitigazione prima, avremmo potuto salvare delle vite”. Trump ha risposto ripubblicando un tweet che faceva riferimento ai commenti di Fauci e includeva la frase “Tempo di silurare ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus – In Germania oltre 125mila contagi. Trump minaccia di silurare Fauci poi rettifica : “Persona meravigliosa”. Cina - ricompense a chi cattura chi attraversa il confine con la Russia

