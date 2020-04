Coronavirus, in Francia il ministro Istruzione frena sul rientro a scuola: “Non sarà da un giorno all’altro”. I medici: “Rischio inutile” (Di martedì 14 aprile 2020) In Francia fa discutere l’annuncio di Emmanuel Macron su una riapertura “progressiva” delle scuole a partire dall’11 maggio. L’intenzione, rivelata la sera del 13 aprile nel suo discorso alla nazione, ha spiazzato non solo i suoi concittadini, ma pure insegnanti e personale sanitario. Tanto che il ministro dell’Istruzione Jean-Michel Blanquier oggi è intervenuto per frenare entusiasmi e preoccupazioni: “La riapertura”, ha dichiarato in un’intervista a France 2 e France Tv Info, “non avverrà da un giorno all’altro”. Fortemente contrari i medici: “Siamo ancora nel cuore di un’epidemia che galoppa”, ha dichiarato a France Info il presidente della Federazione dei medici Jean-Paul Hamon. “L’apertura delle scuole a maggio è un rischio inutile”. Secondo i quotidiani ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - in Francia il Ritorno a Scuola È Fissato L’11 Maggio

