Coronavirus in Campania: Ultimo bollettino del 14 aprile. 38 positivi su 1.440 tamponi (Di mercoledì 15 aprile 2020) Coronavirus in Campania: ecco i dati dell’Ultimo bollettino del 14 aprile con i risultati di 38 positivi su 1.440 tamponi eseguiti. Di seguito il dettaglio. L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 395 tamponi di cui 11 risultati positivi; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 126 tamponi di cui 6 positivi; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 69 tamponi, di cui 1 positivo; – ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: sono stati esaminati 71 tamponi di cui 2 positivi; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 37 tamponi di cui nessuno positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 79 tamponi di cui 5 positivi; – Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati ... Leggi su 2anews Coronavirus in Campania : infermiera di turno per 24 ore a Pasqua in ospedale - il marito la va a prendere. Multato

