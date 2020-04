Coronavirus | il virologo Pregliasco | “Ecco come sarà la nostra estate in fase 2”

(Di martedì 14 aprile 2020) Non siamo ancora nella2 dell’epidemia Sars-Cov-2 e forse proprio per questo, dal lockdown guardiamo fuori e speriamo nelle vacanze, all’aperto, al mare, le spiagge. Ma quest’anno sarà possibile? Ildell’Università di Milano Fabrizionon vuole spegnere tutte le speranze ma avverte: “Le vacanze forse potremmo farle, se 1)lavoriamo bene adesso e 2) rispettiamo certi limiti”. Vacanze consapevoli e “contingentate“. “Dobbiamo insistere ancora, perché – avverte– non siano ancora arrivati alla2. Ovviamente dobbiamo prepararci a questa nuova, perché è impossibile mantenere un lockdown così a lungo, anche per gli effetti di devastazione sociale che può portare. Ci sarà una decisione politica su un livello di rischio ...

Agenzia_Ansa : Trump ritwitta, tempo di silurare Fauci. Il tycoon sempre più insofferente alle critiche del virologo #ANSA - BI_Italia : Intervista al virologo Giulio Tarro: 'Serve una terapia antivirale. Troppa gente parla del #covid19 senza avere il… - Adnkronos : #Coronavirus, virologo #Crisanti: 'Serve mappa infetti reali per #fase2 sicura' - marinodellupo : RT @mcaterinafeole: Finalmente Giulio #Tarro, #virologo di fama internazionale, discepolo di Sabin (padre del vaccino contro la poliomelite… - M_B_Med : RT @Adnkronos: #Coronavirus, virologo #Crisanti: 'Serve mappa infetti reali per #fase2 sicura' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus virologo

Il qualcuno in questione è il virologo Anthony Fauci, studioso accreditato a livello internazionale e ... Come si apprenderà successivamente, il duello tra i due era iniziato già in una delle prime ...Sono le parole del virologo Piero Cappuccinelli a suonare come e più di una sentenza: “In Sardegna non è stato ancora raggiunto il picco dei contagi del Coronavirus”. Quindi la situazione è di massima ...