Coronavirus, il virologo Crisanti: “Serve la mappa degli infetti reali per la fase 2” (Di martedì 14 aprile 2020) “Prima di ripartire occorrerà fare uno sforzo per capire quanti sono i casi veri, non quelli diagnosticati. Serve una mappa degli infetti reali di Coronavirus che determinerà la base da cui muoversi. Andrà fatta questa ricognizione” per il varo in sicurezza della fase 2. E’ la visione dell’epidemiologo e virologo Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di virologia e microbiologia dell’università di Padova. Le misure di contenimento messe in campo dal Governo per frenare l’epidemia di nuovo Coronavirus sono state prolungate fino al 3 maggio. Qual è la previsione per allora? “Dal 4 maggio in poi – dice l’esperto all’Adnkronos Salute – pronostico che ripartiranno alcune attività, ma con attenzione. Perché il via libera a tutti indistintamente coinciderebbe con una ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - i piccoli focolai saranno inevitabili in futuro : parla il virologo Federico Pregliasco

