Coronavirus, il Pd apre al Mes. Lannutti (M5s) attacca la Merkel e poi cancella il post (Di martedì 14 aprile 2020) Apertura del Pd al Mes. Zingaretti: “Sfruttare i soldi sulla sanità”. Marcucci: “Non capisco il no a priori”. ROMA – Apertura a sorpresa del Pd al Mes. Il capogruppo al Senato, Marcucci, ha commentato con stupore le parole di Misiani che aveva chiuso la porta al Fondo Salva Stati: “Non capisco il no a priori“. Un pensiero condiviso anche da Graziano Delrio, numero uno dei democratici a Montecitorio. Anche il leader Nicola Zingaretti ha sostenuto le parole dei suoi due esponenti: “Se esisterà la possibilità, senza condizionalità e rispettando la sovranità italiana, di avere dei miliardi a sostegno della sanità, io credo che dovremo prendere queste risorse perché ci servono“. Pd e Confindustria in pressing sul premier Conte L’apertura del Pd al Mes è stata ... Leggi su newsmondo Coronavirus - il Pd apre al Mes. Lanutti (M5s) attacca la Merkel : “Basta subire i nipotini di Hitler”

Coronavirus Volley/ FIPAV apre : "Ok ritorno in campo ma senza assegnare il titolo"

Coronavirus - Salvini apre al condono : “Mi aspetto pace edilizia e fiscale e il blocco del codice degli appalti” (Di martedì 14 aprile 2020) Apertura del Pd al Mes. Zingaretti: “Sfruttare i soldi sulla sanità”. Marcucci: “Non capisco il no a priori”. ROMA – Apertura a sorpresa del Pd al Mes. Il capogruppo al Senato, Marcucci, ha commentato con stupore le parole di Misiani che aveva chiuso la porta al Fondo Salva Stati: “Non capisco il no a priori“. Un pensiero condiviso anche da Graziano Delrio, numero uno dei democratici a Montecitorio. Anche il leader Nicola Zingaretti ha sostenuto le parole dei suoi due esponenti: “Se esisterà la possibilità, senza condizionalità e rispettando la sovranità italiana, di avere dei miliardi a sostegno della sanità, io credo che dovremo prendere queste risorse perché ci servono“. Pd e Confindustria in pressing sul premier Conte L’apertura del Pd al Mes è stata ...

fattoquotidiano : Coronavirus, G7 apre alla moratoria sul debito dei Paesi più poveri: “Pronti a una sospensione temporanea dei pagam… - Corriere : La procura di Messina apre un fascicolo sul funerale del fratello dell’ex boss: «Non autorizzato» - SkyTG24 : Coronavirus Sondrio: procura apre indagine per epidemia colposa su Rsa - RodolfoRemondi1 : RT @GenCar5: Il #coronavirus apre gli occhi a chi vuol vedere. Non c'è #nemicoesterno, immigrati, meridionali, l'Europa a cui dar la colpa.… - giudaccio : RT @GenCar5: Il #coronavirus apre gli occhi a chi vuol vedere. Non c'è #nemicoesterno, immigrati, meridionali, l'Europa a cui dar la colpa.… -