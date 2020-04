Coronavirus, il ministro Boccia: “Dagli scienziati pretendiamo chiarezza” (Di martedì 14 aprile 2020) Coronavirus Italia, ministro Boccia: “Dagli scienziati pretendiamo chiarezza” “Chiedo alla comunità scientifica, senza polemica, di darci certezze inconfutabili e non tre o quattro opzioni per ogni tema. pretendiamo chiarezza, altrimenti non c’è scienza”: parole e musica di Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali, che in un’intervista al Corriere della Sera ha parlato dell’emergenza Coronavirus in corso in Italia, soffermandosi soprattutto su quelle che saranno le misure che permetteranno al Paese di passare dalla Fase 1 alla cosiddetta Fase 2 del contrasto al Covid-19. Proprio a questo proposito, visto che da qualche giorno si susseguono le indiscrezioni su quali saranno i provvedimenti dell’esecutivo per consentire una graduale ripresa delle attività, Boccia ha ... Leggi su tpi Coronavirus - ministro Boccia : “La comunità scientifica ci dia certezze inconfutabili - non 3-4 opzioni per tema. Altrimenti non è scienza”

