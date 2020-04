Coronavirus, il Mef annuncia almeno una emissione del Btp Italia e il lancio di un nuovo bond dedicato ai risparmiatori italiani (Di martedì 14 aprile 2020) Il ministero dell’Economia e delle Finanze lancerà, oltre al Btp Italia che quest’anno vedrà almeno una emissione, “un nuovo strumento di tipo nominale, particolarmente semplice e privo di meccanismi di indicizzazione, specificatamente dedicato agli investitori retail, che potrà essere proposto in più occasioni durante l’anno”. Lo si legge nelle Linee guida di gestione del debito, aggiornate alla luce del Coronavirus. Arriva quindi la conferma della volontà del Mef di lanciare un nuovo bond dedicato ai risparmiatori Italiani: come ha sottolineato il viceministro Antonio Misiani, già per il decreto aprile “dovremo fare comunque ulteriore deficit“. Se poi verrà confermato il no ai 36 miliardi di euro previsti dalla nuova linea di credito del Mes (che deve essere definita dal Consiglio europeo del 23 ... Leggi su ilfattoquotidiano Eurogruppo - coronavirus : il Mef di Gualtieri difende ovviamente l’accordo - il Mes esisteva già dal 2012

Eurogruppo. coronavirus : il Mef di Gualtieri difende ovviamente l’accordo - il Mes esisteva già dal 2012

Coronavirus - accordo Mef-Farnesina : subito 50 miliardi per l’export (Di martedì 14 aprile 2020) Il ministero dell’Economia e delle Finanze lancerà, oltre al Btpche quest’anno vedràuna, “unstrumento di tipo nominale, particolarmente semplice e privo di meccanismi di indicizzazione, specificatamente dedicato agli investitori retail, che potrà essere proposto in più occasioni durante l’anno”. Lo si legge nelle Linee guida di gestione del debito, aggiornate alla luce del. Arriva quindi la conferma della volontà del Mef di lanciare unbond dedicato ai risparmiatorini: come ha sottolineato il viceministro Antonio Misiani, già per il decreto aprile “dovremo fare comunque ulteriore deficit“. Se poi verrà confermato il no ai 36 miliardi di euro previsti dalla nuova linea di credito del Mes (che deve essere definita dal Consiglio europeo del 23 ...

MinLavoro : #CuraItalia, domani #15aprile pagamento bonus 600 euro per oltre 1,8 milioni di lavoratori. @CatalfoNunzia: 'Entro… - IPZS : ??Consegnate le prime 10 mila visiere protettive sanitarie per gli operatori esposti al contagio, realizzate utiliz… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, il Mef annuncia almeno una emissione del Btp Italia e il lancio di un nuovo bond dedicato ai risparmiator… - GiuseppeMiro : RT @MinLavoro: #CuraItalia, domani #15aprile pagamento bonus 600 euro per oltre 1,8 milioni di lavoratori. @CatalfoNunzia: 'Entro la fine d… - bianca_caimi : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, il Mef annuncia almeno una emissione del Btp Italia e il lancio di un nuovo bond dedicato ai risparmiator… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Mef Coronavirus, Mef: già sospesi mutui prima casa per 3 miliardi TGCOM CORSERA CORONAVIRUS PATRIMONIALE CONTI CORRENTI I SOLDI PORTATEVELI VIA. RISCHIO PRELIEVO FORZOSO CONFISCA NOTTURNA

emergenza coronavirus, si va bene ma c'e' puzza di bruciato nell'aria ... E a sollevare il caso è stato Matteo Salvini che a muso duro ha chiesto al Mef di dire la verità prendendo spunto da un ...

Coronavirus, il Mef annuncia almeno una emissione del Btp Italia e il lancio di un nuovo bond dedicato ai risparmiatori italiani

Lo si legge nelle Linee guida di gestione del debito, aggiornate alla luce del coronavirus. Arriva quindi la conferma della volontà del Mef di lanciare un nuovo bond dedicato ai risparmiatori italiani ...

emergenza coronavirus, si va bene ma c'e' puzza di bruciato nell'aria ... E a sollevare il caso è stato Matteo Salvini che a muso duro ha chiesto al Mef di dire la verità prendendo spunto da un ...Lo si legge nelle Linee guida di gestione del debito, aggiornate alla luce del coronavirus. Arriva quindi la conferma della volontà del Mef di lanciare un nuovo bond dedicato ai risparmiatori italiani ...