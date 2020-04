Coronavirus, il deputato Cirielli: “Il Covid è subdolo. E’ iniziato come un forte raffreddore ma poi sono stato molto male: ho temuto di morire” (Di martedì 14 aprile 2020) “‘Il Coronavirus è un nemico subdolo, non ti molla facilmente. Per fortuna ne sono uscito. Ora mi sento bene e stanno bene anche la mia compagna e il nostro bambino. E’ stata una prova molto dura, anche psicologicamente’‘. Il questore della Camera, Edmondo Cirielli, racconta all’Adnkronos la sua lotta contro il Covid-19, da cui ora è guarito. ”Ieri ho fatto il secondo tampone ed è negativo”, dice l’esponente di Fratelli d’Italia al telefono, tirando un sospiro di sollievo, dopo oltre un mese di quarantena vissuta a casa, nella sua Pagani, in provincia di Salerno, insieme alla ”compagna di vita” Mara Campitiello e al piccolo Salvatore di qualche mese, entrambi risultati positivi al virus. Convinto di aver contratto la malattia ‘‘per contatto, forse in Transatlantico, a ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - ex deputato siciliano detenuto è positivo : trasferito in ospedale a Napoli

Coronavirus : sorella ex deputato Ars - 'Paolo con febbre da giorni - troppi ritardi in carcere'

Coronavirus : sorella ex deputato Ars - 'Paolo con febbre da giorni - troppi ritardi in carcere' (2) (Di martedì 14 aprile 2020) “‘Ilè un nemico, non ti molla facilmente. Per fortuna ne sono uscito. Ora mi sento bene e stanno bene anche la mia compagna e il nostro bambino. E’ stata una prova molto dura, anche psicologicamente’‘. Il questore della Camera, Edmondo, racconta all’Adnkronos la sua lotta contro il-19, da cui ora è guarito. ”Ieri ho fatto il secondo tampone ed è negativo”, dice l’esponente di Fratelli d’Italia al telefono, tirando un sospiro di sollievo, dopo oltre un mese di quarantena vissuta a casa, nella sua Pagani, in provincia di Salerno, insieme alla ”compagna di vita” Mara Campitiello e al piccolo Salvatore di qualche mese, entrambi risultati positivi al virus. Convinto di aver contratto la malattia ‘‘per contatto, forse in Transatlantico, a ...

fisco24_info : Coronavirus, Cirielli: 'Nemico subdolo, ho pensato di morire' : Deputato Fdi racconta la quarantena: 'Sintomi altal… - w_rizzetto : RT @TRIESTEALLNEWS: “Il governo deve garantire che il trasferimento di #detenuti risultati positivi al #Coronavirus non dia origine a #foco… - TRIESTEALLNEWS : “Il governo deve garantire che il trasferimento di #detenuti risultati positivi al #Coronavirus non dia origine a… - LineaNewsIT : Sara Cunial messa alla berlina mentre fa il suo lavoro di deputato: “fatto gravissimo che denuncerò!” Nel LINK le… - SassiLive : FASE 2 E FASE 3 PER EMERGENZA CORONAVIRUS, DEPUTATO CASINO (FORZA ITALIA): “GOVERNO OFFENDE INTELLIGENZA DEL MONDO… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus deputato Coronavirus, parlamentare veneta (paladina dei ''no vax'' e del ''no 5G'') beccata in via del Mare, direzione Ostia. Multa in arrivo il Dolomiti Il bollettino: 675 nuovi malati e vittime in aumento (+602). Milano, rallentano i contagi

In precedenza era stato annunciato l'insediamento oggi "su iniziativa del presidente Fontana, il Comitato dei saggi" deputato a "discutere sulle fasi che seguiranno l'attuale situazione di emergenza ...

Coronavirus, Raciti (Pd): Fare luce su corteo funebre a Messina

Così Fausto Raciti, deputato del Partito democratico. “Siamo di fronte a una grave ‘disattenzione’ da parte di un’istituzione che si è rivelata forte con i deboli e debole con i forti. Per questo – ...

In precedenza era stato annunciato l'insediamento oggi "su iniziativa del presidente Fontana, il Comitato dei saggi" deputato a "discutere sulle fasi che seguiranno l'attuale situazione di emergenza ...Così Fausto Raciti, deputato del Partito democratico. “Siamo di fronte a una grave ‘disattenzione’ da parte di un’istituzione che si è rivelata forte con i deboli e debole con i forti. Per questo – ...