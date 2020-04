Coronavirus | il bollettino | in Italia 162 488 contagi e 37 130 guariti Casi rallentano

Corriere : Coronavirus in Italia, 162.488 casi positivi e 21.067 morti. Terapie intensive, -2.3%. ... - Corriere : Coronavirus in Italia, 159.516 casi positivi e 20.465 morti. Terapie intensive, -2.5%. ... - Corriere : Rallentano i contagi, non i morti. Le vittime superano quota 20mila. Il bollettino del 13 aprile - luigiluccarini : Bollettino #COVID2019 #coronavirus #Italia Tasso mortalità si porta al 12,96% ??, con meno #terapieintensive ma an… - hagenfire64 : RT @impercezione: Ma non mi dire 'Circa il 40% dei nuovi contagi, come spiegato dall'ex assessore alla Sanità, proviene da trasmissioni cas… -

Coronavirus bollettino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus bollettino