Coronavirus | il bollettino | in Italia 162 488 casi e 37 130 guariti Tornano a salire i

Corriere : Coronavirus in Italia, 159.516 casi positivi e 20.465 morti. Terapie intensive, -2.5%. ... - Corriere : Rallentano i contagi, non i morti. Le vittime superano quota 20mila. Il bollettino del 13 aprile - lorepregliasco : Qui @istsupsan mostra che il tempo mediano da insorgenza sintomi a decesso è di 10 giorni ( - Snoopy16466 : RT @TgLa7: #coronavirus Il bollettino della #ProtezioneCIvile del 14 aprile 2020: Casi totali : 162.488 (+2.972) Casi attuali: 104.291 (+6… - DossiCarla : RT @paoloigna1: il tragico numero dei morti non cala, mentre tutti gli altri parametri si a partire da quello più importante e misurabile d… -

Coronavirus bollettino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus bollettino