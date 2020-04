Coronavirus, i teatri in crisi nera: «Per lo Stato siamo inesistenti, riapriremo per ultimi». Fermi in 300 mila, perdite per 150 milioni (Di martedì 14 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale - Ultime notizieAttori, registi, ballerini, orchestrali, scenografi, parrucchieri, sarti, truccatori e service audio/video: sono tra «gli invisibili» che rischiano di diventare «inesistenti», e che da anni lavorano, in silenzio, nei teatri italiani di prosa e lirica. Ora, a causa della pandemia del Coronavirus che ha sospeso gli spettacoli teatrali, la situazione potrebbe diventare drammatica. Impossibile immaginare, almeno per ora, una riapertura. E niente, forse, potrà tornare come prima. Il settore, dunque, ne esce distrutto o forse lo era già più di un mese fa, quando l’Associazione generale italiana dello spettacolo (Agis) stimava, nell’ultima settimana di febbraio e solo in relazione a quattro regioni del Nord che avevano iniziato a subire la crisi da Covid-19, una ... Leggi su open.online Coronavirus - le previsioni dell'architetto Boeri. "Lavoro - cinema - teatri e stadi : ecco come cambierà l'uso di questi spazi"

Coronavirus – Teatri chiusi - perdite milionarie e lavoratori in difficoltà. “Lirica mondo dorato? Tanti invisibili senza tutele. Bonus Inps beffa : esclude molti di noi”. E ora le fondazioni pensano a nuove stagioni “a distanza”

