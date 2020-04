Coronavirus. I nuovi casi, mai così pochi negli ultimi 32 giorni. Ma non scende il numero di morti: 602 in 24 ore – Il bollettino della Protezione civile (Di martedì 14 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieIl bollettino del 14 aprile Con 602 vittime nelle ultime 24 ore per Coronavirus, il numero complessivo dei morti è salito a 21.067 (ieri erano 20.465 e le vittime in 24 ore erano state 566). Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile illustrato da Angelo Borrelli i nuovi casi positivi sono 675 (l’incremento oggi scende rispetto a quello di ieri quando erano 1.363), per un totale di 104.291 (ieri erano 103.616). Sono stati effettuati 26.779 tamponi, 9.938 rispetto a ieri quando erano stati 36.717 in 24 ore: il totale dei test tocca oggi quota 1.072.689. I casi totali sono ora 162.488, con un incremento di 2.972 in un giorno (ieri erano 159.516). I trend di questo dato è in discesa negli ultimi giorni. I pazienti dimessi sono in totale 37.130, con 1.695 persone guarite nelle ... Leggi su open.online Coronavirus - lieve calo nei morti in Lombardia : 241 in 24 ore (ieri erano 280). I nuovi positivi sono 1.012 - frenano a Milano. Quasi azzerati i ricoveri

