Coronavirus | i ginecologi chiedono l’estensione dell’aborto farmacologico

Leggi su vanityfair

(Di martedì 14 aprile 2020) Gli ospedali sono affollati per l’emergenza coronavirus, ed è consigliabile che, chi può, rimanga a casa per limitare la diffusione del contagio. Per questo le società scientifiche di Ginecologia e Ostetricia hanno chiesto che le donne possano accedere più facilmente all’aborto farmacologico, che finora è stato relegato ad un ruolo marginale. In particolare, durante la pandemia, sarebbe utile per decongestionare gli ospedali e alleggerire l’impegno degli anestesisti e l’occupazione delle sale operatorie. «In questa fase di emergenza sanitaria, il percorso tradizionale dell’aborto chirurgico, che prevede numerosi accessi ambulatoriali, non solo per certificazione e datazione, ma anche per le indagini pre-operatorie oltre all’accesso per l’esecuzione della procedura», spiega Nicola Colacurci, presidente Agui (Associazione Ginecologi Universitari Italiani), «espone la donna a un numero eccessivo di contatti con le strutture sanitarie, che sicuramente non contribuiscono alla riduzione del rischio di contagio.