Coronavirus: i “dottori” dei telefilm si sono riuniti per raccogliere fondi (Di martedì 14 aprile 2020) Da ER a Grey’s Anatomy, passando per Scrubs fino ad arrivare a Dr. House e The Goood Doctor: i volti più amati dei medical drama americani si sono riuniti nei giorni scorsi in una speciale reunion social per raccogliere fondi a favore di medici e infermieri che lottano contro la pandemia globale Coronavirus.Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni e trame puntate dal 20 al 25 aprile 2020L’idea è venuta a Olivia Wilde (“Tredici” in Dr House), che ha subito pensato di coinvolgere molti altri suoi colleghi che hanno segnato generazioni interpretando i protagonisti dei medical drama a stelle e strisce più amati. Oltre alla Wilde, del cast della serie di cui era protagonista hanno aderito anche Lisa Edelstein (Cuddy), Omar Epps (Foreman), Jennifer Morrison (Cameron), Kal Pen (Kutner) e Peter Jacobson (Taub). Grande assente proprio Hugh Laurie, ... Leggi su tvsoap (Di martedì 14 aprile 2020) Da ER a Grey’s Anatomy, passando per Scrubs fino ad arrivare a Dr. House e The Goood Doctor: i volti più amati dei medical drama americani sinei giorni scorsi in una speciale reunion social pera favore di medici e infermieri che lottano contro la pandemia globale.Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni e trame puntate dal 20 al 25 aprile 2020L’idea è venuta a Olivia Wilde (“Tredici” in Dr House), che ha subito pensato di coinvolgere molti altri suoi colleghi che hanno segnato generazioni interpretando i protagonisti dei medical drama a stelle e strisce più amati. Oltre alla Wilde, del cast della serie di cui era protagonista hanno aderito anche Lisa Edelstein (Cuddy), Omar Epps (Foreman), Jennifer Morrison (Cameron), Kal Pen (Kutner) e Peter Jacobson (Taub). Grande assente proprio Hugh Laurie, ...

