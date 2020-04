Coronavirus | i dermatologi di Harvard | “Per le mani secche impacchi notturni a base di

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 14 aprile 2020) Lepossono sembrare un piccolo prezzo da pagare a favore della salute pubblica, in tempi di pandemia da: lavare lecon acqua fredda o tiepida e sapone per almeno 20 secondi, insistendo accuratamente tra le dita, è la prima raccomandazione da seguire. E secondo le dermatologhe dellaMedical School Janelle Nassim e Kristina Liu, basta seguire alcuni accorgimenti per limitare i danni alla pelle. Come fare delle vere e proprie maschere notturne di vaselina, indossando guanti di cotone, per far assorbire alla pelle umidità e morbidezza. La temperatura dell’acqua non sembra influenzare l’eliminazione dei germi e se l’acqua estremamente calda può essere più dannosa per la pelle; si può benissimo optare per quella fredda, iniziano con il consigliare le esperte americane. Asciugare lecon un ...