Coronavirus, i dati: 2972 nuovi casi, il trend di crescita del contagio scende sotto il 2%. Calano ancora le terapie intensive, ma altri 602 morti (Di martedì 14 aprile 2020) Il numero dei contagiati totali dal Coronavirus in Italia è di 162.488, con un incremento rispetto a ieri di 2.972. Un numero ancora in diminuzione rispetto ai 3.153 in 24 ore registrati a Pasquetta, che porta il trend di crescita del contagio sotto al 2%: la curva si appiattisce ancora con un tasso all’1,86%. Salgono invece a 21.067 le vittime italiane del Coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 602. Lunedì l’aumento era stato di 566. Sono complessivamente 104.291 i malati, con un incremento di 675 rispetto a ieri, quando l’incremento era stato di 1.363. Si tratta dell’aumento più contenuto da oltre un mese: il 6 marzo i nuovi malati conteggiati furono infatti 620. Soprattutto, calano ancora i ricoveri in terapia intensiva: sono 3.186 i pazienti nei reparti, 74 in meno rispetto a ieri. Dei 104.291 malati complessivi, 28.011 sono ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus dati 14 aprile 2020 : +675 nuovi positivi - il dato più basso da settimane

Coronavirus - diretta Protezione Civile : i dati di oggi 14 aprile. Trend ancora in calo

Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 14 aprile (Di martedì 14 aprile 2020) Il numero dei contagiati totali dalin Italia è di 162.488, con un incremento rispetto a ieri di 2.972. Un numero ancora in diminuzione rispetto ai 3.153 in 24 ore registrati a Pasquetta, che porta ildidelal 2%: la curva si appiattisce ancora con un tasso all’1,86%. Salgono invece a 21.067 le vittime italiane del, con un aumento rispetto a ieri di 602. Lunedì l’aumento era stato di 566. Sono complessivamente 104.291 i malati, con un incremento di 675 rispetto a ieri, quando l’incremento era stato di 1.363. Si tratta dell’aumento più contenuto da oltre un mese: il 6 marzo imalati conteggiati furono infatti 620. Soprattutto, calano ancora i ricoveri in terapia intensiva: sono 3.186 i pazienti nei reparti, 74 in meno rispetto a ieri. Dei 104.291 malati complessivi, 28.011 sono ...

repubblica : Coronavirus, superati i 20mila morti. Stabili i dati di crescita della malattia, calano ancora le persone in terapi… - Agenzia_Ansa : Coronavirus: secondo gli ultimi dati della Protezione Civile calano i ricoveri in terapia intensiva. Altri 1.363 ma… - RegLombardia : #LNews #coronavirus #CoronaVirusUpdate I DATI del 13 aprile ?? - Angelredblack1 : #Coronavirus LIVE, i dati di oggi: solo 675 positivi in più, ma ben 602 morti. 1695 guariti, si svuotano le terapie… - rep_milano : Coronavirus in Lombardia, dati stabili su contagi e decessi. Gallera: 'Iniziamo a pensare alla ripresa di una quoti… -