Coronavirus | gruppi Telegram e WhatsApp per evitare i posti di blocco | così alcuni

evitare i posti di blocco tramite chat di gruppo su Telegram e WhatsApp, è questa l'ultima follia ideata da alcune persone che nonostante l'emergenza Coronavirus hanno pensato di creare dei gruppi sulle app di messaggistica istantanea per comunicare la presenza di posti di blocco. Nonostante i divieti imposti dal Governo per fronteggiare la pandemia da Covid-19, soprattutto nei giorni di Pasqua e Pasquetta numerosi italiani hanno utilizzato le app di instant messaging per evitare i controlli da parte delle forze dell'ordine e passare così le giornate di festa a casa di parenti ed amici. gruppi Telegram e WhatsApp per evitare i posti di blocco Sembra un'assurdità ma è successo davvero e lo dimostrano le tante immagini estratte dalle conversazioni Telegram e WhatsApp di questi individui che per evitare le multe hanno pensato di creare

