Coronavirus, giallo alla Roma: calciatore si allena fuori casa insieme ad altre due persone [NOME e DETTAGLI] (Di martedì 14 aprile 2020) Due tifosi della Lazio hanno girato (e poi pubblicato) un filmato che ritrae tre figure intente ad allenarsi su viale Gorgia di Leontini (casalpalocco), strada in cui vivono diversi calciatori. Sembra che uno dei tre sia Diego Perotti, esterno della Roma. Il ragazzo al centro del video, secondo quanto riporta ‘ForzaRoma.info’, dovrebbe essere Lucas Liuchi, giocatore dello Sporting San Cesareo, società che milita nella Prima Categoria. Liuchi risiede dall’inizio del lockdown a casa di Perotti ed è apparso in diverse storie Instagram postate dall’argentino mentre si allena nel giardino di casa. Ma è qui che la storia si tinge di giallo. Si tratterebbe, infatti, di un filmato vecchio, risalente alla stagione 2017-2018, come si può evince dai pantaloncini della divisa giallorossa. Smentita da Trigoria l’ipotesi che si tratti di ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - giallo in Romania : 10 neonati positivi - ma le madri sono tutte negative

“È risultato positivo al Coronavirus” : il giallo del 19enne italiano morto a Londra

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus giallo ControVirus di Luca Rossi - Il giallo a puntate sul Coronavirus. Quattro domande per un protocollo Corriere della Sera Giallo nel giallo: nella notte a Varisella è ricomparsa la scritta “Ti amo”

