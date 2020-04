Coronavirus | funerali e cremazioni in diretta web per l’ultimo saluto ai familiari

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 14 aprile 2020) Ilha causato non solo morti e contagi, ma anche l’allontanamento dei parenti dai propri cari anche negli ultimi giorni della loro vita. Inoltre, non è nemmeno possibile celebrare iper dare l’estremoper le disposizioni governative che impediscono la formazione di assembramenti, al fine di evitare il diffondersi del contagio. Quindi, si sta pensando di fare le esequie a distanza e da trasmettere instreaming su Youtube. Così si potrà assistere anche alle. Un modo alternativo per far sentire più vicini ialla persona deceduta per Covid-19. E c’è già stata una prima sperimentazione del genere. Nel Regno Unito i parenti di Paul Quigley, un uomo di 49 anni morto per le complicazioni della malattia, hanno deciso di usufruire di questo servizio. Il 49enne viveva in ...