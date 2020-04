Coronavirus | Fmi | “Pil mondiale giù del 3% nel 2020 | peggiore recessione dal 1930” In

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 aprile 2020) L’economiacollassa sotto il peso del: unaglobale così intensa non si viveva dalla Grande Depressione degli anni 1930. Così il Fondo monetario internazionale descrive il ‘Great Lockdown‘, la grande chiusura; una crisi senza precedenti, una sorta di guerra, con la “continua incertezza sulla durata e l’intensità dello shock”. Intanto, secondo le stime aggiornate del World Economic Outlook, l’economia globale si contrarrà del 3 per cento nel. L’Italia in particolare vedrà il proprio pil calare del 9,1% quest’anno: una flessione con la quale è fanalino di coda del G7 e fra le peggiori nell’Eurozona. Solo la Grecia con un pil in calo del 10% fa peggio. Ma lainveste tutti i Paesi e peserà anche sul 2021, anno in cui è prevista ...