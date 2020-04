Coronavirus - FCA | produzione ancora ferma | nelle fabbriche solo attività di ricerca

Leggi su quattroruote

(Di martedì 14 aprile 2020) Gli stabilimenti italiani della Fiat Chrysler rimarranno chiusi fino al 3 maggio per rispettare le ultime disposizioni del governo. Tuttavia, alcune attività stanno comunque proseguendo con pochissimo personale. In particolare,di Melfi e Mirafiori, poco più di un centinaio di persone stanno portando avanti alcuni progetti die Sviluppo legati all'avvio delladi determinati modelli. Stop fino al 3 maggio. Sabato scorso, il giorno dopo il decreto del governo che ha disposto la proroga delle misure di contrasto alla diffusione del, il costruttore italo-americano ha conto la proroga della serrata. La decisione, spiegano alcune sigle sindacali, è coerente "con quanto sottoscritto nell'accordo sulle linee guida contro la diffusione Covid-19, siglato il 9 aprile 2020 con i sindacati di categoria, in cui si ...