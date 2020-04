Coronavirus, fase 2: quali negozi potranno riaprire il 4 maggio? (Di martedì 14 aprile 2020) Il prossimo step verso il ritorno alla normalità è previsto il 4 maggio. Ecco quali attività potranno tornare operative e quali regole dovranno rispettare per via del Coronavirus Fonte PixabayIl lockdown durerà ancora fino al 3 maggio, ma una volta passate le festività del 25 aprile e del 1 maggio, ci sarà da pensare al primo passo verso il ritorno alla vita. O quantomeno è quello che si augura tutto il popolo italiano. Qualora ci siano dati significativi riguardanti la decrescita della curva dei contagiati e dei deceduti da Coronavirus, si potrà legittimamente pensare alla graduale ripresa. Naturalmente sarà un rientro strano, in cui bisognerà mantenere le distanze di sicurezza e si dovrà essere sempre muniti dei fedeli “amici” guanti, mascherine e gel disinfettanti. I negozi ... Leggi su chenews Coronavirus - il ministro Boccia annuncia : "Entreremo nella fase 2 dal 4 maggio"

Coronavirus - Austria : iniziata la fase 2 con la riapertura dei negozi piccoli

Coronavirus : “Il lockdown è finito - la fase 2 è già iniziata. Ci giochiamo il futuro e la vita” (Di martedì 14 aprile 2020) Il prossimo step verso il ritorno alla normalità è previsto il 4. Eccoattivitàtornare operative eregole dovranno rispettare per via delFonte PixabayIl lockdown durerà ancora fino al 3, ma una volta passate le festività del 25 aprile e del 1, ci sarà da pensare al primo passo verso il ritorno alla vita. O quantomeno è quello che si augura tutto il popolo italiano. Qualora ci siano dati significativi riguardanti la decrescita della curva dei contagiati e dei deceduti da, si potrà legittimamente pensare alla graduale ripresa. Naturalmente sarà un rientro strano, in cui bisognerà mantenere le distanze di sicurezza e si dovrà essere sempre muniti dei fedeli “amici” guanti, mascherine e gel disinfettanti. I...

Corriere : In Spagna la «Fase 2» inizia oggi: riaprono cantieri e fabbriche - Corriere : In Spagna la «Fase 2» inizia oggi: riaprono cantieri e fabbriche - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia superati i 20mila morti | Monito degli esperti sulle riaperture: 'Non affrettare la fase 2'… - gioalex61 : Coronavirus, ipotesi Fase 2: nuova app e sussidi per gli anziani - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #FASE 2, LAVORO da CASA e ORARI DIFFERENZIATI. Ecco come cambierà la VITA in ITALIA »… -