Coronavirus | facciata degli Spedali Civili di Brescia si illumina con il tricolore FOTO

(Di martedì 14 aprile 2020) L'iniziativa, la sera del 14 aprile, per ricordare le tante vittime causate dal Covid-19 in Lombardia e nella città, tra le più colpite dalla pandemia.

Sky Tg24

Bresciam 14 aprile 2020 - La facciata degli Spedali Civili di Brescia si sono illuminati con i colori della bandiera italiana. Il presidio bresciano, in prima linea nella battaglia contro il ...