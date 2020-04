Coronavirus | Erdogan libera 90 mila detenuti | dissidenti esclusi

ALisimberti : RT @RogerHalsted: La foto della #vergogna... #Europa minacciata dal #coronavirus e da #Erdogan che scatena l'invasione di #clandestini: Urs… - ProfetaMatto : Erdogan rilascia 90mila detenuti x emergenza Coronavirus Perfino lui ha più umanità e razionalità di Matteo Salvini - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: Domani,consiglio a tutti coloro che seguono le vicende turche di comprare il quotidiano Il Foglio @ilfoglio_it. Sarà p… - UnoQuasiNormale : RT @MarianoGiustino: Domani,consiglio a tutti coloro che seguono le vicende turche di comprare il quotidiano Il Foglio @ilfoglio_it. Sarà p… - GuidoDrovandi : RT @MarianoGiustino: Domani,consiglio a tutti coloro che seguono le vicende turche di comprare il quotidiano Il Foglio @ilfoglio_it. Sarà p… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Erdogan

Quasi un terzo dei detenuti in Turchia torneranno liberi o finiranno ai domiciliari. E’ il risultato di una maxi amnistia voluta dal presidente Erdogan: uno svuota carceri per non rischiare il ...Mentre a causa dell’epidemia da coronavirus i disinfettanti per le mani a base alcolica spariscono dai negozi ... La settimana scorsa il presidente Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che, oltre alle ...