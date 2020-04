Coronavirus, Elena Morali si sfoga: “É venuta a mancare una persona di famiglia” (Di martedì 14 aprile 2020) Elena Morali, in queste settimane al centro del gossip per la relazione con l’ex di Nina Moric Luigi Favoloso, ha pubblicato uno sfogo nelle sue stories su Instagram, parlando di come sta vivendo questa quarantena e dicendosi volenterosa di voler tornare a lavorare. Inoltre, ha rivelato che proprio a causa del Coronavirus avrebbe perso un suo caro. Coronavirus: il lutto di Elena Morali Uno sfogo su Instagram e la confessione di aver perso un suo famigliare di cui non si conoscono i dettagli. È quanto postato dalla showgirl Elena Morali nelle sue Instagram Stories. La ragazza ha detto di voler tornare presto alla sua vita, scagliandosi anche contro coloro che la criticano. L’ex Pupa del programma di Italia 1 La Pupa e il Secchione dice di star vivendo malissimo questo momento: “Tanti intelligentoni mi diranno: ‘Guarda che tutta questa cosa è ... Leggi su thesocialpost Elena Morali il Coronavirus mi ha portato via una persona cara

Coronavirus lutto in famiglia per Elena Morali

Elena Morali "Morta persona cara"/ "Coronavirus? Siamo chiusi in casa ma.." (Di martedì 14 aprile 2020), in queste settimane al centro del gossip per la relazione con l’ex di Nina Moric Luigi Favoloso, ha pubblicato uno sfogo nelle sue stories su Instagram, parlando di come sta vivendo questa quarantena e dicendosi volenterosa di voler tornare a lavorare. Inoltre, ha rivelato che proprio a causa delavrebbe perso un suo caro.: il lutto diUno sfogo su Instagram e la confessione di aver perso un suo famigliare di cui non si conoscono i dettagli. È quanto postato dalla showgirlnelle sue Instagram Stories. La ragazza ha detto di voler tornare presto alla sua vita, scagliandosi anche contro coloro che la criticano. L’ex Pupa del programma di Italia 1 La Pupa e il Secchione dice di star vivendo malissimo questo momento: “Tanti intelligentoni mi diranno: ‘Guarda che tutta questa cosa è ...

_elena_88 : Medici di Cuba in aiuto del Piemonte - Piemonte - - elena_adr : RT @naroh: Tremendo. Tremendo. Tremendo. - infoitcultura : Elena Morali, lutto in famiglia a causa del Coronavirus - infoitcultura : Coronavirus, lutto per Elena Morali: le parole - infoitcultura : Elena Morali, grave lutto per la showgirl a causa del Coronavirus “Ho perso una persona cara” -