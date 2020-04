Coronavirus, ecco le attività che ripartono oggi Regioni in ordine sparso, il Veneto apre al jogging (Di martedì 14 aprile 2020) Roma - Secondo l'ultimo DPCM riaprono oggi le librerie, le cartolerie e i negozi di vestiti per neonati e bambini. ripartono le attività forestali, l'industria del legno e anche la produzione di computer. ecco i primi spiragli nel lockdown da Coronavirus. La serrata pressoché totale viene prorogata ancora, da oggi fino al 3 maggio, compresa la stretta sui rientri dall'estero e sui viaggi di lavoro nel nostro Paese, con controlli agli imbarchi e stop ai viaggi per chi ha la febbre. Non è certo la Fase 2, ma è almeno il primo timido passo di un nuovo inizio. Tra gel e mascherine, oggi librerie, cartolerie e negozi d'abbigliamento per l'infanzia riaprono i battenti, con tutte le precauzioni del caso. Ma non è così in tutta Italia. Non sono poche le Regioni - con una babele di ordinanze - che hanno deciso di mantenere le forti restrizioni del ... Leggi su abruzzo24ore.tv Coronavirus - al via la fase due : ecco le date di tutti i settori per le riaperture. La bozza allo studio

Coronavirus - verso l’estate 2020 : ecco cosa si potrà fare e cosa no

Coronavirus - ecco il nuovo decreto : chi apre e chi no - tutti i dettagli (Di martedì 14 aprile 2020) Roma - Secondo l'ultimo DPCM riapronole librerie, le cartolerie e i negozi di vestiti per neonati e bambini.le attività forestali, l'industria del legno e anche la produzione di computer.i primi spiragli nel lockdown da. La serrata pressoché totale viene prorogata ancora, dafino al 3 maggio, compresa la stretta sui rientri dall'estero e sui viaggi di lavoro nel nostro Paese, con controlli agli imbarchi e stop ai viaggi per chi ha la febbre. Non è certo la Fase 2, ma è almeno il primo timido passo di un nuovo inizio. Tra gel e mascherine,librerie, cartolerie e negozi d'abbigliamento per l'infanzia riaprono i battenti, con tutte le precauzioni del caso. Ma non è così in tutta Italia. Non sono poche le- con una babele di ordinanze - che hanno deciso di mantenere le forti restrizioni del ...

you_trend : ?? #Coronavirus, ecco il riepilogo ufficiale regione per regione - Agenzia_Ansa : #COVID-19 Ecco quali sono gli esercizi commerciali che possono riaprire domani. Le #librerie e i negozi per bambini… - zaiapresidente : ??? Ecco cosa accade intorno a voi non utilizzando un’adeguata protezione di bocca e naso! ??? #coronavirus… - viverescanno : Coronavirus, ecco le attività che riaprono - orizzontescuola : Coronavirus, a settembre mix tra presenza e distanza. Ecco un modello. 3 miliardi per ripartire -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ecco Coronavirus, ecco le attività che ripartono oggi - Cronaca Agenzia ANSA Covid-19: gli orrori del governo Conte. Un ’ospedale’ a palazzo Chigi, ma per gli italiani...

Ecco il suo articolo, illuminante: Mascherine, guanti e bombole di ossigeno: Conte si è fatto l'ospedale a casa e lo potete anche scaricare in formato .pdf sul vostro PC tante volte il web decidesse ...

Cassa integrazione, ecco i pagamenti

Le domande di cassa integrazione ordinaria in riferimento alle misure previste per far fronte all’emergenza coronavirus sono arrivate da circa 300.000 aziende per un totale di 4,5 milioni di ...

Ecco il suo articolo, illuminante: Mascherine, guanti e bombole di ossigeno: Conte si è fatto l'ospedale a casa e lo potete anche scaricare in formato .pdf sul vostro PC tante volte il web decidesse ...Le domande di cassa integrazione ordinaria in riferimento alle misure previste per far fronte all’emergenza coronavirus sono arrivate da circa 300.000 aziende per un totale di 4,5 milioni di ...