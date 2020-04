Coronavirus, ecco il piano della Serie A per ridurre al minimo il rischio contagio (Di martedì 14 aprile 2020) La Serie A starebbe pensando a quattro step da eseguire per ridurre al minimo il rischio contagio quando riprenderà la stagione Sky Sport riporta che sono stati individuati quattro step in Serie A per minimizzare i rischi di contagio da Coronavirus al momento della ripresa del campionato. Un protocollo, presentato domani nella riunione dal presidente della FIGC Gabriele Gravina, che seguirà quattro tappe obbligatorie. Ci sarà una preconvocazione per far rientrare in Italia i vari giocatori sparsi nel mondo, seguita dal raduno con i tamponi da effettuare a staff e calciatori. Successivamente verrà individuato il gruppo squadra, dato che non tutti potranno restare in ritiro, e infine l’allenamento vero e proprio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calcio e Coronavirus : ecco come i campionati vogliono ripartire

Guariti dal coronavirus - ecco cosa sappiamo sul recupero

Coronavirus - a Settembre Metà Classe da Pc Altra Metà in Presenza. Ecco Possibile Scenario (Di martedì 14 aprile 2020) LaA starebbe pensando a quattro step da eseguire peralilquando riprenderà la stagione Sky Sport riporta che sono stati individuati quattro step inA per minimizzare i rischi didaal momentoripresa del campionato. Un protocollo, presentato domani nella riunione dal presidenteFIGC Gabriele Gravina, che seguirà quattro tappe obbligatorie. Ci sarà una preconvocazione per far rientrare in Italia i vari giocatori sparsi nel mondo, seguita dal raduno con i tamponi da effettuare a staff e calciatori. Successivamente verrà individuato il gruppo squadra, dato che non tutti potranno restare in ritiro, e infine l’allenamento vero e proprio. Leggi su Calcionews24.com

zaiapresidente : ??? Ecco cosa accade intorno a voi non utilizzando un’adeguata protezione di bocca e naso! ??? #coronavirus… - Agenzia_Ansa : #COVID-19 Ecco quali sono gli esercizi commerciali che possono riaprire domani. Le #librerie e i negozi per bambini… - LaStampa : Ecco perché non ha senso che il governo scarichi colpe sulla Lega o i governatori di centrodestra: perché tutti sta… - tiziRMA : RT @LaStampa: Il numero dei contagiati in Piemonte è in netta crescita e nelle ultime settimane ha stabilmente superato quello del Veneto ??… - NandoPiscopo1 : RT @sportface2016: #Coronavirus | Ecco i dati odierni della regione #Lombardia #covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ecco Decreto Coronavirus, ecco le attività che ripartono oggi Agenzia ANSA Covid-19, pediatri ACP: “Ecco come e quando usare le mascherine nei bambini”

Autore articolo Di Redazione Data dell'articolo 14 Aprile 2020 Nessun commento su Covid-19, pediatri ACP: “Ecco come e quando usare le mascherine nei bambini” Milano, 14/04/2020 – Con la graduale ...

Flashmob della Filarmonica della Scala per i medici, l'esecuzione del musicista Lattuada

Il musicista Adam Schlesinger morto per Coronavirus, aveva 52 anni Il musicista vincitore di Emmy e Grammy ... Concerto di Capodanno 2020 di Vienna e Venezia sulle reti Rai: ecco dove e quando ...

Autore articolo Di Redazione Data dell'articolo 14 Aprile 2020 Nessun commento su Covid-19, pediatri ACP: “Ecco come e quando usare le mascherine nei bambini” Milano, 14/04/2020 – Con la graduale ...Il musicista Adam Schlesinger morto per Coronavirus, aveva 52 anni Il musicista vincitore di Emmy e Grammy ... Concerto di Capodanno 2020 di Vienna e Venezia sulle reti Rai: ecco dove e quando ...