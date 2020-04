Coronavirus: ecco come gli italiani hanno evitato i posti di blocco (Di martedì 14 aprile 2020) Pasqua e Pasquetta ai tempi del Coronavirus. ecco come gli italiani hanno eluso i posti di blocco per spostarsi e uscire dalla quarantena. Telegram (fonte da gettyimages)Le feste di Pasqua si sono concluse, ma purtroppo come era prevedibile molti hanno deciso di trascorrerle in compagnia. Nonostante i divieti e i controlli elevati, in tantissimi sono riusciti a farla franca e a raggiungere altre località. Ma come hanno fatto? Semplice, con i gruppi di Telegram. Infatti negli ultimi due mesi, da quando la quarantena è iniziata, i gruppi di questo tipo si sono moltiplicati all’interno del social. Facendo una rapida ricerca se ne trovano a bizzeffe e tutti con delle indicazioni dettagliate su come evitare i controlli, specialmente in questi giorni di festa. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Coronavirus, VIDEOCHIAMATE DA RECORD: LE MIGLIORI APP DA ... Leggi su chenews Coronavirus - “Ecco perché in Lombardia si muore di più”. Lo spiega il prof. Galli

Coronavirus italiani in vacanza?/ Ecco come : distanze in spiaggia - niente estero e...

Coronavirus fase 2 - ecco il piano di riapertura : uscite scaglionate per fasce d’età (Di martedì 14 aprile 2020) Pasqua e Pasquetta ai tempi delglieluso idiper spostarsi e uscire dalla quarantena. Telegram (fonte da gettyimages)Le feste di Pasqua si sono concluse, ma purtroppoera prevedibile moltideciso di trascorrerle in compagnia. Nonostante i divieti e i controlli elevati, in tantissimi sono riusciti a farla franca e a raggiungere altre località. Mafatto? Semplice, con i gruppi di Telegram. Infatti negli ultimi due mesi, da quando la quarantena è iniziata, i gruppi di questo tipo si sono moltiplicati all’interno del social. Facendo una rapida ricerca se ne trovano a bizzeffe e tutti con delle indicazioni dettagliate suevitare i controlli, specialmente in questi giorni di festa. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –, VIDEOCHIAMATE DA RECORD: LE MIGLIORI APP DA ...

zaiapresidente : ??? Ecco cosa accade intorno a voi non utilizzando un’adeguata protezione di bocca e naso! ??? #coronavirus… - Agenzia_Ansa : #COVID-19 Ecco quali sono gli esercizi commerciali che possono riaprire domani. Le #librerie e i negozi per bambini… - you_trend : ?? #Coronavirus, ecco il riepilogo ufficiale regione per regione - simeonestringol : RT @riotta: La deputata #Cunial eletta #M5S @beppe_grillo oggi @repubblica Quando ci sarà un vaccino contro #coronavirus lei si vaccinerà… - Quaro75 : RT @riotta: La deputata #Cunial eletta #M5S @beppe_grillo oggi @repubblica Quando ci sarà un vaccino contro #coronavirus lei si vaccinerà… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ecco Coronavirus, ecco le attività che ripartono oggi Agenzia ANSA Auto ferma a lungo: come evitare le gomme ovalizzate

Le gomme ovalizzate sono spesso conseguenza di un’auto ferma a lungo: ecco dopo quanto tempo si ovalizzano gli pneumatici e come evitare le gomme ovalizzate L’emergenza Covid-19 ha costretto migliaia ...

Google Pixel 4a: queste potrebbero essere le specifiche tecniche

Ecco l'esperimento di Cisco Talos 10 APR Google vieta l'uso di Zoom ai dipendenti per i problemi di sicurezza 09 APR Register.it, tutti i servizi utili per affrontare al meglio l'emergenza COVID-19 09 ...

Le gomme ovalizzate sono spesso conseguenza di un’auto ferma a lungo: ecco dopo quanto tempo si ovalizzano gli pneumatici e come evitare le gomme ovalizzate L’emergenza Covid-19 ha costretto migliaia ...Ecco l'esperimento di Cisco Talos 10 APR Google vieta l'uso di Zoom ai dipendenti per i problemi di sicurezza 09 APR Register.it, tutti i servizi utili per affrontare al meglio l'emergenza COVID-19 09 ...