Coronavirus e sport: “Passeranno molti mesi prima di rivedere i tifosi allo stadio” (Di martedì 14 aprile 2020) “Passeranno sicuramente molti mesi, ma potrebbe anche durare fino a un anno e mezzo” l’assenza dei tifosi negli stadi in Germania: lo ha previsto Gerald Haug, presidente dell’Accademia delle Scienze tedesca Leopoldina. Bundesliga e leghe minori sono state fermate a metà marzo a causa dell’emergenza Coronavirus: i club sperano in una ripartenza a porte chiuse a partire da maggio. Lo scienziato tedesco, intervistato dall’emittente Ard, ha avvertito che “sarebbe certamente saggio” aspettare l’arrivo di un vaccino per fare tornare i tifosi sugli spalti, vaccino che il mondo scientifico presume possa arrivare a fine 2020 o forse anche oltre. Ieri Dopo il pronunciamento del governo, la Lega calcio tedesca si riunirà per pianificare la stagione con l’obiettivo di concludere i campionati salvando così i 750 ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - il Veneto inizia a riaprire : “da domani OK a sport - passeggiate - grigliate per il 25 aprile. Mascherina salvavita : non è ancora finita ma nostro lockdown diventa soft”

Come cambiano i trasporti pubblici col coronavirus? Più corse di metro e bus - distanziamento tra le persone - solo posti a sedere

Coronavirus - previsione Ipsos : addio ai trasporti pubblici - tutti in auto privata (Di martedì 14 aprile 2020) “Passeranno sicuramente, ma potrebbe anche durare fino a un anno e mezzo” l’assenza deinegli stadi in Germania: lo ha previsto Gerald Haug, presidente dell’Accademia delle Scienze tedesca Leopoldina. Bundesliga e leghe minori sono state fermate a metà marzo a causa dell’emergenza: i club sperano in una ripartenza a porte chiuse a partire da maggio. Lo scienziato tedesco, intervistato dall’emittente Ard, ha avvertito che “sarebbe certamente saggio” aspettare l’arrivo di un vaccino per fare tornare isugli spalti, vaccino che il mondo scientifico presume possa arrivare a fine 2020 o forse anche oltre. Ieri Dopo il pronunciamento del governo, la Lega calcio tedesca si riunirà per pianificare la stagione con l’obiettivo di concludere i campionati salvando così i 750 ...

SkySportMotoGP : .@BeltramoPaolo: Coronavirus, accarezzate la vostra moto e spiegatele perché è ferma in garage #SkyMotori #MotoGP - RaiSport : ? Gianni #Rezza: 'Sulla ripartenza del calcio darei parere negativo' Il capo dipartimento malattie infettive dell'… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Rezza (Cts): 'Non darei l'ok alla ripresa del calcio' #coronavirus - AlePitton : @SkyTG24 bello. tutto bellissimo. offerta meravigliosa. ma. continuate a far finta di nulla sull'operazione 'sconto… - ubokpa : RT @todayng: Paolo Maldini still suffering from coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sport Coronavirus e sport: cosa dice il nuovo decreto ministeriale? Tuttosport Coronavirus, le librerie riaprono oggi: ecco 11 titoli (+1) da leggere sul calcio

sarebbe una delle decisioni più scandalose della storia dello sport. Che, certo, non cancellerebbe dalla memoria lo spettacolo offerto negli ultimi tempi dai ragazzi di Klopp. Una figura, quella ...

Coronavirus: superata la soglia dei 20 mila morti. Rezza: “no alla ripresa del campionato di calcio.”

Oggi è stata superata la soglia dei 20 mila decessi con coronavirus. Le vittime nelle ultime 24 ore ... scientifico – è non favorevole alla ripresa del campionato. E’ un sport di contatto dove è ...

sarebbe una delle decisioni più scandalose della storia dello sport. Che, certo, non cancellerebbe dalla memoria lo spettacolo offerto negli ultimi tempi dai ragazzi di Klopp. Una figura, quella ...Oggi è stata superata la soglia dei 20 mila decessi con coronavirus. Le vittime nelle ultime 24 ore ... scientifico – è non favorevole alla ripresa del campionato. E’ un sport di contatto dove è ...