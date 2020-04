Coronavirus e riapertura delle scuole in Francia | medico spiega perché è un “rischio

(Di martedì 14 aprile 2020) Laprogressivaannunciata dal presidente Macron a partire dall’11 maggio farebbe correre “un rischio inutile“: lo ha dichiarato a Franceinfo il presidente della Federazione dei medici di, Jean-Paul Hamon. “La sola cosa che mi preoccupa è laprogressiva di asili,e licei perché penso che faccia correre un inutile rischio“, ha dichiarato il, commentando il discorso di ieri sera. “I bambini non ubbidiscono necessariamente alle regole, giocano insieme e rischiano di portare il virus a casa“. “Ho sentito quello che ha detto il presidente sulle ineguaglianze che crea a livello di studenti, secondo le famiglie. Ma penso che sia prematuro. Ci aspettavamo tutti che decidesse di lasciare lechiuse fino a settembre“.in: “Lockdown fino ...

A Piacenza ci sono già 1.273 richieste e in attesa delle dovute verifiche. E queste aziende si ritengono legittimate alla riapertura invocando il silenzio assenso". Il rischio, dice il sindaco, "è una ...