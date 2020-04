Coronavirus | è diventato più contagioso quando è arrivato Europa e Nord America

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 14 aprile 2020) Il, partito dalla Cina, nei mesi è mutato epiùe infettante una voltain: è la conclusione di un team di scienziati dell’Institute of Human Virology (Ihv) dell’Università del Maryland guidati da Robert C. Gallo e Davide Zella insieme a Massimo Ciccozzi e Silvia Angeletti dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e in collaborazione con Area Science Park di Trieste guidati da Rudy Ippodrino e Bruna Marini. Gli esperti hanno individuato una nuova mutazione del virus Sars-Cov-2 nell’enzima polimerasi, relativa a ceppi virali presenti in pazienti europei e del. La ricerca ha rilevato come la mutazione sia molto frequente nei ceppi analizzati in, mentre risulta assente nei ceppi asiatici. I dati sono stati ottenuti attraverso ...