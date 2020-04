Coronavirus e Costituzione, l’esperto: “molti provvedimenti del Governo sono incostituzionali”. Tutti i punti, dai diritti al Parlamento fino a fonti, decreti e autonomie (Di martedì 14 aprile 2020) E’ bastato il Coronovirus per mettere da parte la Costituzione italiana. Una volta provata la fondatezza di questa affermazione si potrebbe replicare che il Covid-19 è un’emergenza e che, a mali estremi, è necessario contrapporre estremi rimedi, ma così non è. E a spiegarlo è Gaetano Silvestri, giurista, accademico e rettore italiano, che fu giudice della Corte costituzionale tra il 2013 e il 2014. Ciò che si delinea, base a quanto scrive Silvestri su Unicost.eu, è il quadro di un Governo che ha fatto scelte degne di una dittatura, non solo privando i cittadini italiani di libertà fondamentali, ma anche mettendo in secondo piano il Parlamento e tutte le sue fondamentali funzioni. Ma andiamo con ordine, partendo dalle fondamento dello Stato Italiano: la Costituzione. Non è possibile accantonare, anche ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : Consiglio Stato - 'ordinanza Messina viola Costituzione - disparità trattamento'

Coronavirus - Conte : “L’accesso a internet dovrebbe essere diritto tutelato da Costituzione” (Di martedì 14 aprile 2020) E’ bastato il Coronovirus per mettere da parte laitaliana. Una volta provata la fondatezza di questa affermazione si potrebbe replicare che il Covid-19 è un’emergenza e che, a mali estremi, è necessario contrapporre estremi rimedi, ma così non è. E a spiegarlo è Gaetano Silvestri, giurista, accademico e rettore italiano, che fu giudice della Corte costituzionale tra il 2013 e il 2014. Ciò che si delinea, base a quanto scrive Silvestri su Unicost.eu, è il quadro di unche ha fatto scelte degne di una dittatura, non solo privando i cittadini italiani di libertà fondamentali, ma anche mettendo in secondo piano il Parlamento e tutte le sue fondamentali funzioni. Ma andiamo con ordine, partendo dalle fondamento dello Stato Italiano: la. Non è possibile accantonare, anche ...

Se sapremo interpretare gli avvenimenti, anche dalla tragedia del Coronavirus, potranno venire insegnamenti per il nostro futuro ... ma mettiamoli in condizioni di non nuocere con le catene della ...

[Sul punto si vedano su questa Rivista: Vezzosi, Misure di prevenzione Covid 19 e rapporti fra genitori e figli ... si basa su norme civilistiche che danno attuazione ai diritti costituzionalmente ...

