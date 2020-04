Coronavirus | Dpcm 10 aprile | il riassunto delle principali disposizioni | fino al 3 maggio

(Di martedì 14 aprile 2020) La serrata pressoché totale viene prorogata ancora,al 3, compresa la stretta sui rientri dall'estero e sui viaggi di lavoro nel nostro Paese, con controlli agli imbarchi e stop ai viaggi per chi ha la febbre.

Sia per i clienti che per i dipendenti garantendo loro la protezione adeguata dal contagio da coronavirus. L'ordinanza della Regione arriva nel primo pomeriggio ... la cui attività è stata di nuovo ...ROMA – Secondo l’ultimo DPCM riaprono il 14 aprile le librerie, le cartolerie e i negozi di vestiti per neonati e bambini. Ripartono le attività forestali, l’industria del legno e anche la produzione ...