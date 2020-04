Coronavirus | dopo un mese il primo bilancio del servizio di assistenza psicologica “Siamo

Leggi su optimagazine

(Di martedì 14 aprile 2020) È ormai circa un, dall’11 marzo, che è stata attivata la misura di quarantena per contenere la pandemia da Covid-19 o. Da unè pure operativo lo sportello telefonico gratuito “Siamo Vicini”, voluto dall’Isidap, l’Istituto Specialistico Italiano sui Disturbi da Attacchi di Panico. Grazie anche all’aiuto di Optima Italia, che si occupa degli aspetti logistici dell’iniziativa, l’istituto è in grado di offrirea chi in questo frangente sta vivendo uno stato di difficoltà emotiva legata all’ansia e al panico. Alsi può accedere telefonando al numero verde 800 913880 dalle 9 alle 20 tutti i giorni compresi i weekend oppure, fuori orario o per chi lo preferisca, inviando un whatsapp al numero 375 6537034 o una mail all’indirizzo ...