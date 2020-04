Coronavirus, Disney World manda a casa a casa i dipendenti: 200 italiani bloccati in Florida. “Non lasciateci in mezzo alla strada” (Di martedì 14 aprile 2020) Lavorare nel parco divertimenti di Disney World doveva essere un sogno, invece per 200 ragazzi italiani si è trasformato in un incubo. “Sono stato cacciato dalla Florida durante un’esperienza che doveva essere la più bella della mia vita” racconta uno di loro, Federico Arca, su Facebook. Con la chiusura imposta dall’emergenza Coronavirus infatti, la multinazionale dei cartoon ha deciso di sospendere “temporaneamente” i contratti di lavoro per 43mila dipendenti, tra cui anche 200 ragazzi italiani, andati a lavorare – a vario titolo – nei parchi del divertimento che ora sono rimasti bloccati in un Paese che ha di fatto annullato i voli. Lo scorso 11 aprile, racconta Federico, i ragazzi hanno ricevuto una lettera in cui Disney World annunciava di aver “deciso di terminare il programma” tramite il quale erano arrivati ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus | L’odissea dei ragazzi italiani licenziati da Disneyworld

Coronavirus mette in crisi anche la Disney - licenziati 43.000 dipendenti dei parchi

